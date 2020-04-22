Более 240 случаев пневмонии выявлено за сутки в Витебской области

За минувшие сутки в Витебской области выявлен 241 случай пневмонии (из них 148 — в Витебске). Ежедневный прирост количества заболевших примерно на этом уровне держится уже неделю. Тестирование на COVID-19 проводят 6 лабораторий региона. В область поступила и первая партия экспресс-тестов на выявление коронавируса, сообщает ТРК «Витебск».

Подробности в материале ТРК «Витебск».

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