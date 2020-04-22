В Толочинском районе огонь уничтожил 25 тонн соломы

Огонь уничтожил 25 тонн соломы в Толочинском районе. Пожар произошел неподалеку от деревни Заречье.
Информацию о возгорании спасатели получили вечером 21 апреля, сообщает официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. В МЧС позвонил диспетчер железнодорожной станции «Славное».
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Скирда соломы, которая принадлежала ОАО «Корольки», уже догорала.
Скирда имела размеры 6х30 метров. Рулоны были складированы в поле на открытой площадке. Огонь не мог перекинуться на постройки или сухую растительность.
Проводится проверка. Причина пожара устанавливается.
Надо отметить, что в Витебской области работники районных отделов по ЧС проводят рейдовые мероприятия, которые направлены на предупреждение весеннего выжигания сухой растительности. Так, накануне спасатели посетили населенные пункты Уделовского и Узречского сельских советов. Они провели с гражданами разъяснительную беседу по основам безопасности жизнедеятельности, обсудили правила пожарной безопасности при сжигании мусора и рассказали о недопустимости выжигания сухой растительности.
Участники беседы получили памятки «Последствия выжигания сухой растительности». Также работники МЧС рассказали сельчанам о пожарной обстановке на территории вышеуказанных районов и Витебской области в целом, акцентируя внимание на тех пожарах, которые возникли в результате выжигания сухой травы.
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