2 выстрела дробью и 1 контрольный — ревнивый муж совершил расправу над соперником в Докшицах

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела об убийстве мужчины в Докшицах. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 2 января текущего года 47-летний мужчина позвонил в правоохранительные органы и сообщил о том, что убил человека. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой во дворе дома по ул.Полевая было обнаружено тело местного жителя с огнестрельными ранениями, вблизи находился звонивший мужчина, который ожидал приезда милиции.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый приревновал свою бывшую супругу к ее знакомому и вызвал последнего на разговор. Когда мужчины встретились в одном из дворов, между ними произошел конфликт, в результате которого обвиняемый трижды выстрелил из охотничьего двуствольного ружья в 44-летнего мужчину. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В ходе следствия установлено, что орудие преступления – гладкоствольное охотничье двуствольное ружье, зарегистрированное на имя обвиняемого.

Следователями допрошены обвиняемый и свидетели. Проведены очные ставки, осмотрены вещественные доказательства. Специалистами ГКСЭ проведен ряд экспертных исследований, среди которых судебно-психиатрическая, медико-криминалистическая, химическая и баллистические экспертизы. В ходе следствия была установлена женщина, которая стала очевидцем произошедшего и с ее участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой зафиксировано положение обвиняемого и погибшего мужчины в момент совершения преступления. Согласно заключениям и проведенной проверке показаний на месте установлено, что выстрелы в потерпевшего осуществлялись с различного расстояния: два выстрела с неблизкого расстояния боеприпасами, снаряженными дробовым снарядом, а третий выстрел боеприпасом, снаряженным пулей, с расстояния менее 2 метров, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Следователи предъявили 47-летнему мужчине обвинение по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.