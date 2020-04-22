В Витебской области проведено более 9,4 тыс. тестов на COVID-19. На днях поступили также экспресс-тесты на антитела к коронавирусу.

Обработку тестов на коронавирус нового типа в настоящее время в регионе осуществляют 6 лабораторий. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач области Владимир Синкевич.

Первой приступила лаборатория областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Затем подключились другие лаборатории, проводящие ПЦР-исследования, в частности, областной инфекционной больницы, областного центра дерматовенерологии и косметологии, областного роддома и клиники ВГМУ. Решением областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции дополнительно перепрофилирован на тестирование на COVID-19 отдел вирусологии областной ветлаборатории.

За каждой из них закреплены медучреждения, которые направляют образцы для последующих испытаний. Так, в ВОЦГЭ и ОЗ поступают пробы с области, остальные занимаются исследованием материала с подозрением на коронавирусную инфекцию, забор которого произведен только в Витебске, однако если объемы превышают пропускную способность конкретной лаборатории, часть нагрузки коллег берет на себя санэпидемслужба, пишут «Витебские вести».

В областной лаборатории за относительной короткий период наработан опыт по выявлению коронавируса, первые испытания здесь начали проводить 29 марта. Практически сразу же коллектив перешел на круглосуточный режим работы в три смены, в том числе в выходные, чтобы обеспечить беспрерывную диагностику.

Как рассказала заведующий лабораторным отделом ВОЦГЭ и ОЗ Александра Бибова, начинали работать с импортными тест-системами, сейчас есть и отечественные. Поставляются централизованно через Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, напрямую идут тест-системы от витебского разработчика ООО «СИВитал». Позавчера поступила партия наборов еще от одного белорусского производителя. Все имеющиеся тесты выявляют РНК вируса.

На днях в регион из столицы передана тысяча экспресс-тестов на антитела к COVID-19, которые будут использоваться в комплексной лабораторной диагностике в стационарных учреждениях здравоохранения.

Диагностика коронавируса осуществляется методом ПЦР – высокоточным методом на молекулярно-генетическом уровне.

– Это высокотехнологичный, многоэтапный и трудоемкий процесс, – отметила Александра Бибова.

Непосредственно в ПЦР-диагностике в областной лаборатории задействованы четыре фельдшера-лаборанта и четыре врача-лаборанта. Это самый ответственный этап лабораторных исследований, требующий предельной внимательности, скрупулезности со стороны работников, а также особых мер предосторожности – все они каждый день приступают к делу только в костюмах высокого уровня биологической защиты.

Подключены и другие подразделения службы. Например, микробиологи ведут базу данных поступивших и отработанных проб – также значительный объем работы.

Если тест дал положительный результат, за дело берутся эпидемиологи во взаимодействии со специалистами лечебной сети, начинается комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий для предупреждения дальнейшего распространения инфекции.

– Лабораторная диагностика – это лишь часть комплекса мероприятий по выявлению и профилактике распространения коронавирусной инфекции. Тесты на COVID-19 проводятся только по клиническим и эпидемиологическим показаниям. Например, подлежат обследованию лица с симптомами, не исключающими наличие данной инфекции, контакты первого уровня и некоторые другие категории граждан. Забор материала осуществляется по направлению врача, – подчеркнул Владимир Синкевич.

Также он обратил внимание: отрицательный результат теста на коронавирус характеризует состояние пациента на момент забора материала, не исключено, что человек может встретиться с возбудителем в последующие дни. Поэтому в неблагоприятный эпидемиологический период каждому стоит придерживаться рекомендаций медработников, соблюдать социальное дистанцирование, отложить поездки к родственникам и посещение пожилых близких, без острой необходимости не посещать людные места и т.д. Главный государственный санитарный врач области призвал население не игнорировать эти меры предосторожности и во время предстоящих весенних праздников и больших выходных, сократить контакты и остаться дома.

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