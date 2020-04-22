Известный бизнесмен Владимир Япринцев — в больнице с двусторонней пневмонией и коронавирусом

Известный белорусский бизнесмен Владимир Япринцев, экс-совладелец минского «Динамо» и бизнес-партнер друга Лукашенко Юрия Чижа находится в палате интенсивной терапии с двусторонним воспалением легких и коронавирусом. Об этом рассказал сам Япринцев на видео, которое опубликовал в интернете.

Владимир Япринцев — известное имя в белорусском спорте, пишет by.tribuna.com. Он трижды становился чемпионом мира по самбо, потом стал бизнес-партнером увлекавшегося борьбой Юрия Чижа и настолько приблизился к футбольному минскому «Динамо», что в 2016-17 годах пытался возглавить клуб, а также занимал высокие посты в белорусских федерациях самбо и дзюдо.

В 2015-16 годах Япринцев долгое время провел в СИЗО — его обвиняли в мошенничестве, но в итоге приговорили лишь к штрафу за укрывательство подобного преступления.

Теперь Владимир Япринцев снова в изоляции. Он помещен в одиночную палату с отдельной подачей кислорода.

При этом бизнесмен и спортсмен не унывает. Он снял видео в поддержку онлайн-эстафеты «On A Wave Stay Live».

«Оказался в палате интенсивной терапии с двухсторонним воспалением легких и коронавирусом. Но вроде бы мне полегчало, доктор разрешил делать небольшую гимнастику», — заявил Япринцев в начале видео.

Но такую «небольшую» выдержат и не все здоровые и молодые — а 58-летний член исполкома Международной федерации самбо в больнице с легкостью постоял на голове, качнул пресс с одной точкой опоры на стуле и удержал тело на руках в «лягушке».

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