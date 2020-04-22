День Земли отмечается сегодня в 50-й раз

Сегодня День Земли, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН, отмечают в 50-й раз. Об этом сообщает служба новостей ООН.

День Земли впервые состоялся в 1970 году. Тогда около 20 млн человек, возмущенных разливами нефти, загрязнением воздуха и рек, вышли на улицы, чтобы выразить свой протест в связи с экологическим кризисом. Это была крупнейшая акция гражданской активности, и правительствам пришлось прислушаться: были приняты законодательные акты по защите окружающей среды и созданы соответствующие агентства. Это была победа, которая продемонстрировала силу общественного единства.

В 2009 году Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию, провозгласившую 22 апреля Днем Земли. В 2016 году в этот день было подписано Парижское соглашение по климату: государства мира взяли обязательство не допустить повышения глобальной температуры больше, чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, и смягчить последствия изменения климата.

Внимание человечества в данный момент приковано к борьбе с пандемией, однако изменение климата остается не менее важной проблемой и требует неотложных мер. Чтобы удержать потепление в пределах 1,5 градуса по Цельсию, необходимо ежегодно сокращать объем вредных выбросов на 7,6%. Об этом напоминают сегодня в Программе ООН по окружающей среде.

Пандемия еще раз продемонстрировала уязвимость человечества и всей планеты перед лицом глобальных угроз. Как отметил в своем послании, посвященном социально-экономическим последствиям распространения COVID-19, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, если бы нам удалось достичь больших успехов в выполнении Целей устойчивого развития и Парижского соглашения по климату, мы были бы лучше подготовлены к борьбе с пандемией, пишут «Витебские вести».

В этом году Дню Земли планировалось посвятить серию мероприятий, призванных привлечь внимание к необходимости борьбы с изменением климата. В связи с пандемией все торжества переведены в режим онлайн, но они состоятся. На протяжении 24 часов в виртуальном мире будут проходить встречи, дискуссии и концерты, посвященные экологии.

В ООН напоминают: каждый может принять участие в праздновании Дня Земли и отдать свой голос в защиту природы, посетив страницу earthday.org и выбрав мероприятие в соответствующем часовом поясе. По случаю Дня Земли 45 музыкантов дадут онлайн-концерт в поддержку Всемирной организации здравоохранения и Фонда солидарности по борьбе с COVID-19.

В ООН призывают всех людей, как и 50 лет назад, объединиться в защиту планеты и послать мощный сигнал мировым лидерам: пришло время действовать.

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