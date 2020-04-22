Караник: позитивная тенденция по Витебску подтверждается

Позитивная тенденция в Витебске подтверждается, в остальных регионах рост заболеваемости идет в рамках прогноза. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, пишет БелТА.

В пятницу, 17 апреля, министр во время брифинга отметил, что ситуация в Витебске стабилизировалась: появилось ощущение, что удалось выйти на плато и в ближайшее время стоит ожидать снижения заболеваемости. «По Витебску тенденция подтверждается. По остальным регионам рост идет в рамках прогнозируемых чисел», — сказал он.

«Основная задача — не допустить лавинообразного роста, перегрузки системы здравоохранения. Для оказания помощи на данный момент используется менее 10% имеющейся коечной мощности и менее 10% парка аппаратов ИВЛ», — проинформировал глава Минздрава.

Министр считает, что возможности системы здравоохранения не исчерпаны.

«На данный момент ресурсные возможности системы здравоохранения позволяют обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь всем нуждающимся«, — подчеркнул Владимир Караник.

Минздраву удается сохранять контроль над распростанением COVID-19.

«Ситуация по-прежнему остается под контролем. Нам удается не допускать лавинообразного роста заболеваемости», — добавил он.

Касаясь обнародованных накануне рекомендаций ВОЗ, Владимир Караник напомнил, что на пресс-конференции в Минске эксперты организации говорили о необходимости широкого информирования населения о возможных рисках и правилах поведения.

«Статистику мы регулярно публикуем. Но хотели бы, чтобы население услышало наши рекомендации о возможных рисках и правилах поведения», — подчеркнул министр.

Он не исключил, что в Беларусь может приехать еще одна миссия ВОЗ — «по мере развития ситуации, если будет потребность». На данный момент Минздрав поддерживает постоянные контакты с ВОЗ. «Сейчас мы постоянно находимся на связи. Каких-то недопониманий и проблем с ВОЗ у нас нет», — отметил Владимир Караник.

Какие меры приняты для безопасности школьников в Витебской области

Более 200 предложений по трудоустройству от витебских предприятий будет представлено на «Электронной ярмарке вакансий»

«Скидки ни на что не будет». Лукашенко отказал частному общепиту в поддержке

«Эта неделя будет показательной». Ситуацию в Витебске обсудили на заседании штаба по противодействию коронавирусу

Есть авто? Качай Мобильный помощник водителя. Точно понадобится

В Беларуси уже 7281 случаев заражения COVID-19