МВД Беларуси проверило 10 432 человека на самоизоляции за сутки

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила на брифинге в Минздраве, что проверено 10 432 человека на самоизоляции за прошедшие сутки. 530 граждан отсутствовали на момент проверки, но были установлены и причины их отсутствия. 29 граждан на момент поверки не установили.

Есть случаи привлечения к административной ответственности по ст. 23.4 КоАП. Были случаи штрафования, самый большой штраф — до 45 базовых величин. За всё время было составлено более 200 административных протоколов на тех, кто не выполнял требования самоизоляции, отметила пресс-секретарь.

Какие меры приняты для безопасности школьников в Витебской области

Более 200 предложений по трудоустройству от витебских предприятий будет представлено на «Электронной ярмарке вакансий»

«Скидки ни на что не будет». Лукашенко отказал частному общепиту в поддержке

«Эта неделя будет показательной». Ситуацию в Витебске обсудили на заседании штаба по противодействию коронавирусу

Есть авто? Качай Мобильный помощник водителя. Точно понадобится

В Беларуси уже 7281 случаев заражения COVID-19