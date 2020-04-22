22 случаях коронавируса в Полоцком районе. Один человек умер, он лечился в Витебске

В Полоцке обновили официальную информацию по заболеваемости коронавирусом. Подтверждена смерть одного пациента, который лечился в Витебске.

По состоянию на 20 апреля в полоцком регионе зарегистрировано 22 человека с наличием коронавирусной инфекции. Отмечается, что один из пациентов лечится на Ушачах, где зарегистрирован. Выздоровел 1 человек, пишет «Полоцкий вестник»

Также местные государственные СМИ сообщили о смерти одного пациента. В сообщениях государственных СМИ всегда подчеркивая, что умерший имел «ряд хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией». С января месяца пациент лечился в организациях здравоохранения Витебска.

Сообщается, что в регионе 178 человек состоят на учете как контакты 1 уровня.

Где именно проходят лечение жители Полоцка и района с COVID-19, в публикации не сообщается.

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