В Оршанском районе всплеск заболеваемости коронавирусом — 73 случая

В Оршанском районе по состоянию на 22 апреля зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Главный государственный санитарный врач Орши и Оршанского района Витебской области С.А. Белый.

На 20 апреля был зафиксировано 69 случаев COVID-19.

У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. Проведено более 1000 тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает Оршанский зональный ЦГЭ. После получения повторного отрицательного результата на COVID-19 и отсутствия клинических проявлений заболевания, сняты с медицинского наблюдения 201 человек.

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