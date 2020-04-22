В Минске задержан мексиканец, а при нем 164 тысячи медицинских масок

21 апреля в Минске оперативниками БЭП при перевозке масок задержан уроженец Мексики, имеющий вид на жительство в нашей стране. Индивидуальный предприниматель в микроавтобусе перевозил 164 тысячи медицинских масок, изготовленные на одном из столичных предприятий. Оказалось, это не первая отгрузка данному коммерсанту: ранее это же предприятие реализовало ему еще 408 тысяч масок.

Предприятию выгодно было продавать маски коммерческим структурам, а не госучреждениям, потому что госструктуры приобретали их по 10 копеек за 1 единицу, а коммерсанты — по 1 рублю. В свою очередь, бизнесмены перепродавали их в разы дороже медучреждениям и населению, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что в обход решения Правительства это предприятие в марте-апреле реализовало коммерческим структурам свыше 2,8 миллиона масок. Лишь 287 тысяч, то есть около 10% от общего объема, были реализованы предприятиям «Фармация» и «Белмедтехника», которые прекрасно зарабатывают на разнице между закупочной ценой в 10 копеек и розничной ценой. Данный способ наживы Правительство считает вполне приемлемым, ведь деньги оседают в «правильных» карманах. А коммерческим структурам так делать не позволено.

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