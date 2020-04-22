Минздрав проводит трансляцию о коронавирусе. Инфекционист, эпидемиолог и представитель МВД отвечают на вопросы

Министерство здравоохранения продолжает серию прямых эфиров. В этот раз на вопросы о коронавирусе отвечают главный инфекционист страны Игорь Карпов, замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова и пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Инна Карабан и Екатерина Протасова сегодня в масках.

Какие меры приняты для безопасности школьников в Витебской области

Более 200 предложений по трудоустройству от витебских предприятий будет представлено на «Электронной ярмарке вакансий»

«Скидки ни на что не будет». Лукашенко отказал частному общепиту в поддержке

«Эта неделя будет показательной». Ситуацию в Витебске обсудили на заседании штаба по противодействию коронавирусу

 

Аватар

Редакция

Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

Читайте также

Добавить комментарий