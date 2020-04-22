Витебские медики благодарят банки и компании за помощь в борьбе с коронавирусом

Учреждения здравоохранения Витебской области отмечают активную помощь бизнеса в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает БелТА.

В частности, Банк БелВЭБ в период сложной эпидемиологической ситуации взял шефство над Витебской областной клинической больницей, которая приняла на себя основной объем работы с пациентами с коронавирусом в области.

От банка в медучреждение уже поступило 500 защитных костюмов для персонала. В ближайшее время будет направлено еще 1000 единиц такой одежды.

«Защитные костюмы для персонала — насущная необходимость для ежедневного обеспечения безопасности работы с больными коронавирусной инфекцией. Поддержать шефством медучреждения, персонал которых в непростое время круглосуточно находится в эпицентре борьбы с вирусом, — это большое дело и хороший пример для других компаний, которые хотят помочь врачам и медицинскому персоналу в борьбе с этой общемировой проблемой», — подчеркнул главный врач Витебской областной клинической больницы Андрей Андрюшкин.

Также Банк БелВЭБ в рамках благотворительной акции передал самые современные аппараты ИВЛ 6-й ГКБ Минска и ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии».

Как ранее сообщалось, Министерство здравоохранения открыло благотворительный счет в связи с многочисленными обращениями от бизнесменов страны, резидентов ПВТ, промышленных предприятий и обычных граждан, готовых внести пожертвования.

Расчетный счет в белорусских рублях — BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК — AKBBBY2X, УНП — 190263723.

Расчетный счет в евро — BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК — AKBBBY2X, УНП — 190263723.

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