Пассажир во время поездки украл у таксиста дорогой мобильный телефон

Выехав поздней ночью на очередной заказ, водитель такси из Орши и не предполагал, что окажется в центре криминальной истории. Прибыв на нужный адрес в Барани, он стал ожидать будущего клиента. Им оказался подвыпивший молодой человек, который попросил довести его до райцентра. Об этом сообщили «Витебскому Курьеру» в отделении информации и общественных связей УВД.

Прибыв к пункту назначения, мужчина рассчитался и отправился в сторону многоэтажек. Таксист уже собирался ехать на следующий заказ, когда обнаружил, что у него пропал iPhone стоимостью почти 1700 рублей. Примечательно, что мобильный телефон буквально несколько секунд назад лежал на панели и постоянно был в зоне видимости шофера, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД

Пострадавший обратился в милицию. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что новым владельцем гаджета стал недавний пассажир. По его словам, он и сам не понял, как ему удалось ловко стащить телефон. И вообще, как утверждал подозреваемый, произошло это случайно. Правда, при этом дома мужчина уже успел выключить iPhone и вытащить из него SIM- карту. Следователями в отношении оршанца возбуждено уголовное дело.

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