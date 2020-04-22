«Скидки ни на что не будет». Лукашенко отказал частному общепиту в поддержке

После начала эпидемии коронавируса кафе и рестораны стали первыми терпеть убытки. По понятным причинам население перестало посещать заведения.

Во всем мире этот сектор экономики пользуется поддержкой со стороны государства в этот непростой период. Беларусь стала исключением.

Ресторанам предложено кормить рабочих на заводах. А если работы нет, то искать себе другую работу. Что делать с самими заведениями, в которые инвестированы большие средства, и которые нужно содержать, не уточняется. Также неизвестно из каких денег платить зарплаты персоналу. Согласно недавно опубликованному исследованию, выручка общепита упала примерно на 95%. Очевидно, что заведения в Беларуси будут закрываться. Это скажется на отчислениях в бюджет. Мы наблюдаем как исчезает важный сектор экономики — индустрия гостеприимства.

Предприниматели многие годы платили налоги и теперь надеются на помощь государства. Но получают строгий и немотивированный отказ.

Во время вчерашнего визита в Бобруйск Александр Лукашенко заявил, что никаких скидок не будет. Отрывок разговора вошел в сюжет телеканала ОНТ.

— Вот скидки ни на что не будет. Ни на что. В очереди не выстраиваются пускай, пусть не ждут, что мы рестораны будем поддерживать. Пусть кормят людей, пусть возят домой пищу, пусть возят врачам, пусть на заводы возят. Должны быть нормальные цены. И это время надо пережить. А если в магазинчике, я уже говорил, 2—3 человека и сегодня магазин не работает — хорошо: в строительство, в сельское хозяйство — в городе работы хватает. Хватает же, вакансий у нас много. Надо поработать, может, и на какой-то нелюбимой работе, чтобы семью прокормить и выйти из этой ситуации, когда весь мир начнет работать, — заявил Лукашенко.

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