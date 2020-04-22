На поле в Оршанском районе нашли мины времен войны

В Оршанском районе тракторист нашел мины времен войны, сообщил корреспонденту официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, пишет БелТА.

На поле в Оршанском районе нашли мины времен войны

Мины времен войны найдены и уничтожены. Фото УВД Витебского облисполкома

Происшествие случилось днем 21 апреля. Работник местного сельхозпредприятия, вспахивая поле возле деревни Смольяны, увидел подозрительные предметы, торчавшие из земли. Мужчина сообщил о них в сельсовет, затем информацию передали в милицию. Саперы во время обследования участка обнаружили 46 минометных мин калибра 81 мм и артиллерийский взрыватель времен Великой Отечественной войны. Все боеприпасы обезвредила группа разминирования в/ч 5524 ВВ МВД.

УВД Витебского облисполкома обращает внимание, что в период весенних полевых работ такие случаи встречаются достаточно часто, и напоминает: при обнаружении боеприпасов следует немедленно позвонить в милицию и не пытаться обезвредить их самостоятельно.

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