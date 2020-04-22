На поле в Оршанском районе нашли мины времен войны

В Оршанском районе тракторист нашел мины времен войны, сообщил корреспонденту официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, пишет БелТА.

Происшествие случилось днем 21 апреля. Работник местного сельхозпредприятия, вспахивая поле возле деревни Смольяны, увидел подозрительные предметы, торчавшие из земли. Мужчина сообщил о них в сельсовет, затем информацию передали в милицию. Саперы во время обследования участка обнаружили 46 минометных мин калибра 81 мм и артиллерийский взрыватель времен Великой Отечественной войны. Все боеприпасы обезвредила группа разминирования в/ч 5524 ВВ МВД.

УВД Витебского облисполкома обращает внимание, что в период весенних полевых работ такие случаи встречаются достаточно часто, и напоминает: при обнаружении боеприпасов следует немедленно позвонить в милицию и не пытаться обезвредить их самостоятельно.

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