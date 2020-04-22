В Беларуси уже 7281 случаев заражения COVID-19

В Беларуси на 22 апреля зарегистрировано 7281 случаев COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава.

За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с диагнозом COVID-19.

Выздоровели и выписаны 769 пациентов, у которых ранее был обнаружен коронавирус.

С начала февраля в стране проведено почти 115 тыс тестов на коронавирусную инфекцию.

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