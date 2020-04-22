Белорусская игра World of Tanks празднует 10-летний юбилей

Сегодня, 22 апреля, игре World of Tanks исполняется ровно 10 лет. Всемирно известный танковый шутер имеет миллионы поклонников во всем мире.

Нередко эксперты называют World of Tanks самой успешной игрой в своей категории.

— За эти 10 лет нам удалось не просто создать успешную игру — мы смогли сплотить вокруг неё огромное число людей в тесное, почти семейное сообщество. От имени команды World of Tanks я хочу поблагодарить игроков за то, что они поддерживали нас все эти годы. Это помогло нам вместе развивать одну из самых знаковых ММО-игр в истории. Уверен, вместе у нас большое будущее! — рассказал глобальный паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов.

В честь юбилея игры World of Tanks компания Wargaming подготовила масштабный спецпроект «Десятилетие», который продлится с 22 апреля до конца августа.

«Десятилетие» — это серия внутриигровых мероприятий, каждое из которых разделено на пять актов, символизирующих пять памятных вех в истории World of Tanks. Создатели подготовили для игроков стоящие награды.

Wargaming.net — частная компания, издатель и разработчик компьютерных игр. Основал компанию белорус Виктор Кислый. Оборот компании в 2018 году составил $622,5 млн.

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