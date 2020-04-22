Резиденты ПВТ перечислили медикам около $1 млн на борьбу с вирусом

Более 50 резидентов ПВТ перечислили на благотворительные счета Минздрава для помощи медикам больше двух миллионов рублей, сообщили «Витебскому Курьеру» в пресс-службе.

В администрации ПВТ сообщили, что после выявления первых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Беларуси резиденты решили оказать помощь системе здравоохранения.

Собранные деньги были направлены в Минздрав, в частности, в ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования». Деньги пойдут на закупку оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, защитных средств, диагностических наборов, лекарств и лечение пациентов.

«Наше ИT-сообщество с первых дней начало помогать нашей медицине. Десятки резидентов уже оказали материальную и финансовую помощь белорусским врачам и больницам. Буквально каждый день к этому делу подключаются новые резиденты», — сообщил директор ПВТ Всеволод Янчевский.

Наиболее крупные суммы перечислили Melsoft, Easybrain. Эти компании пожертвовали более чем 250 тысяч рублей каждая. По 100 тысяч рублей перечислили, Currency, Flo и Vizor. Компания IBA IT Park перечислила 75 тысяч рублей.

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