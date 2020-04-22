ООН: Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба

Через несколько месяцев человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба. О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

«COVID-19 представляет не только глобальную угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу. Миллионы людей, живущих в зоне конфликтов, могут оказаться на грани голодания», — цитирует Дэвида Бизли ТАСС.

По словам Бизли, человечество может столкнуться с голодом «библейского масштаба».

Он заявил, что трудности с продовольствием могут коснуться около 30 стран, что вызовет в них массовый голод.

Чтобы массовый голод не начался, представитель ООН призвал все страны начать действовать уже сейчас — не допускать перебоев с финансированием и торговлей.

Согласно данным организации, ежедневно в мире голодает 821 миллион человек, а из-за коронавируса столкнуться с критическим уровнем голода могут еще около 130 миллионов.

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