Хачериди рассказал, действительно ли угрожал арбитру матча с «Витебском»

Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди в эксклюзивном интервью для Metaratings.by рассказал, действительно ли он угрожал главному арбитру матча с «Витебском» Сергею Чистову.

32-летний футболист получил красную карточку, а арбитр Чистов назначил в ворота «Динамо» пенальти, после которого команда из Бреста уступила ФК «Витебском» со счетом 0:1.

«Что касается моего удаления, то когда увидел красную карточку и еще пенальти, был в недоумении. Эпизод был доигран, мяч в руках у вратаря, за что пенальти? Да я зацепил игрока, но это было уже после того, как момент был доигран. Все. Игрок Витебска схватился за живот и упал. Пытался спросить судью, как он может объяснить случившееся, он только бубнел что-то себе под нос. Угрозы судье в подтрибунном помещении? Такого не было. Были слова, эмоции, но никаких угроз не было», – сказал Хачериди.

Напомним, после матча пятого тура Высшей лиги Беларуси между «Витебском» и брестским «Динамо» (1:0) возник конфликт между представителями команды гостей и бригадой арбитров.

Какие меры приняты для безопасности школьников в Витебской области

В Витебской области зарегистрировано 1 504 случая COVID-19

«Эта неделя будет показательной». Ситуацию в Витебске обсудили на заседании штаба по противодействию коронавирусу

Глава «Белвест» Юрий Суманеев: Декларируемая Путиным программа помощи предприятиям является теоретической