На Поставщине сгорело 3 автомобиля. Как предотвратить пожар?

В этом году в Поставском районе уже произошло три пожара автомобилей.

4 марта на улице Космонавтов в Поставах загорелся автомобиль Kia Rio 2018 года. Хотя спасатели прибыли оперативно, пожар серьезно повредил моторный отсек и салон. Причина пожара выясняется, рассматривается версия короткого замыкания в электропроводке.

13 апреля частично сгорел автомобиль Audi 80 1993 года, который был припаркован на улице Станкевича.

Спустя три дня та же участь постигла Fiat Ulysses 1999 года выпуска. Это произошло на Заводской улице в Поставах, пишет районная газета «Поставский край». Как и в первом случае, точные причины этих пожаров до сих пор неизвестны.

Современный автомобиль может сгореть дотла всего за 5-6 минут. Часто это происходит прямо перед глазами владельца. Обычно пожар начинается в моторном отсеке, реже — в салоне, в единичных случаях — в элементах ходовой части, например, когда во время движения заклинило какой-то подшипник или колесо.

В основном пожары вызваны нарушениями простых правил пожарной безопасности и такими причинами, как короткое замыкание в электропроводке, неисправность деталей автомобиля, утечка топлива.

Вероятность возникновения пожара увеличивается из-за наличия в багажнике газового баллона, спецодежды или ветоши, пропитанных легковоспламеняющимися веществами. Иногда автомобили загораются из-за неправильной установки радиоприемника или системы охранной сигнализации.

Что делать при загорании автомобиля

Заберите документы, выйдите из машины и высадите пассажиров. Люди должны находиться на расстоянии не менее 10 метров от машины. Сообщите о пожаре, позвонив по номеру 101 или 112. Если огонь невелик, начните его тушить соответствующими средствами. Попробуйте сбить пламя огнетушителем или толстой тканью, землей, песком, снегом. Поднимая капот, опасайтесь вспышки огня. При разливе бензина его необходимо смыть водой, засыпать песком (землей) для предотвращения возгорания. Если невозможно потушить пожар, отойдите на безопасное расстояние, так как топливный бак (газовый баллон) может взорваться. Если машина горит на стоянке (в гараже) и существует риск распространения пожара, попробуйте откатить авто. Привлекайте прохожих и жителей близлежащих домов к помощи. Проезжая мимо горящей машины, обязательно остановитесь на безопасном расстоянии и помогите.

Часто автовладельцы не покупают огнетушитель, а одалживают его у друзей или коллег для прохождения техосмотра. Это неправильно. Стоит проверить исправность и срок годности огнетушителя, прочитать инструкцию по эксплуатации. Эти минимальные навыки могут защитить вас от больших материальных потерь.

Какие меры приняты для безопасности школьников в Витебской области

В Витебской области зарегистрировано 1 504 случая COVID-19

«Эта неделя будет показательной». Ситуацию в Витебске обсудили на заседании штаба по противодействию коронавирусу