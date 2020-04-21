Более 200 предложений по трудоустройству от витебских предприятий будет представлено на «Электронной ярмарке вакансий»

22 апреля 2020 года на сайте www.e-vacancy.by состоится «Электронная ярмарка вакансий».

С 10.00 до 12.00 соискатели работы получат возможность задать нанимателю интересующие во­просы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Будет представлено более 200 вакансий, примут участие наниматели: ОАО «Ника» (продавец, водитель автомобиля, оператор ЭВМ, бухгалтер и другие); УП «Витебский меховой комбинат» (швея); ОАО «Знамя индустриализации» (швея, портной, конструктор одежды, бухгалтер, юрисконсульт); УП «Галант» (обойщик мебели, швея, инженер-технолог и другие); ОАО «ВЗЭП» (монтажник радиоэлектронной аппаратуры, фрезеровщик, инженер, оператор станков с п/у и другие); ОАО «Вистан» (токарь, рамщик, бухгалтер, слесарь МСР, инженер-конструктор, аккумуляторщик и другие); ОАО «АТП № 4» (водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей); ОАО «Керамика» (электрогазосварщик, съемщик-укладчик и другие); филиал «Городской электрический транспорт г. Витебска» ОАО «Витебскобл­автотранс» (электромонтер тяговой подстанции, водитель троллейбуса, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и другие), сообщают «Витьбичи».

Справки по телефонам: 36-25-49, 35-25-50.

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