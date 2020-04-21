Шестая больница срочно ищет плазму для пациента с COVID-19. Он на ИВЛ в тяжелом состоянии

В редакцию белорусского портала обратилась семья 46-летнего Михаила Ш. Они очень просят откликнуться возможных доноров плазмы, которые переболели коронавирусом. Мужчина находится на ИВЛ в 6-й больнице с подтвержденным COVID-19, пишет TUT.by.



Михаилу Ш. 46 лет, у мужчины подтвержденный COVID-19, и он уже неделю находится на ИВЛ в 6-й больнице Минска. Мужчина в тяжелом состоянии, за его жизнь сейчас борются врачи.

Михаил — отец двух детей и молодой дедушка, у него нет хронических заболеваний. Семья Михаила очень просит о помощи тех, кто перенес COVID-19, у кого со времени выздоровления прошло две недели и кто готов предоставить плазму крови (группа крови 0 (I), резус положительный).

Если вы подходите, пишите или звоните по номеру +375(29) 384 49 03 (в любое время).

Администрация УЗ «6-я городская клиническая больница» обращается к жителям города Минска и Минского района, перенесших лабораторно подтвержденную коронавирусную инфекцию, с просьбой принять участие в донорстве иммунной плазмы, необходимой для лечения пациентов с COVID-пневмониями.

Донором плазмы может стать тот, кто уже переболел коронавирусом. При этом человек должен быть здоров: в течение минимум 15 суток у него должны отсутствовать клинические симптомы и любые лабораторные признаки коронавирусной инфекции. Кроме этого, есть стандартные требования для всех доноров крови, ее компонентов. Это, например, возраст — 18−60 лет, вес не менее 50 кг. На процедуру по забору плазмы уйдет всего 30 минут.

Обращаться в городской центр трансфузиологии: понедельник — пятница — с 9.00 до 15.30, тел. 8 (017)239−59−37.



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