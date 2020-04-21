Белорусы покупают произведения искусства, чтобы помочь медикам

На площадке объявлений «Куфар» продолжается благотворительный аукцион «ДЗЯКУЙ!». Его цель – помочь людям, которые находятся на передовой в борьбе с распространением COVID-19. У всех желающих поддержать проект и вступить в борьбу за один из более чем 100 лотов еще есть время до 10:00 22 апреля.

Белорусы покупают произведения искусства, чтобы помочь медикам

Жанна Капустникова, «Дева над водами»

Белорусы покупают произведения искусства, чтобы помочь медикам

Руслан Вашкевич, «Мадам Бонжур»

Белорусы покупают произведения искусства, чтобы помочь медикам

Андрей Бондарев, «Корововирус»

Инициаторами проведения благотворительного аукциона «ДЗЯКУЙ!» выступили известный белорусский художник Руслан Вашкевич и арт-идеолог Алина Савченко. К организации аукциона присоединились площадка объявлений «Куфар» и коммуникационное агентство ARS Communications.

В качестве лотов выставлены работы современных белорусских художников — от живописи, акварели, графики и фотографии до скульптуры и прикладного искусства. Общая сумма сделанных ставок без учета первоначальной цены лотов уже превысила 5 тыс. белорусских рублей, а суммарная стоимость всех лотов благотворительного аукциона  приближается к 21 тыс. рублей. Активная борьба развернулась как минимум за 67 лотов из более чем 100 представленных. По некоторым из них благодаря сделанным ставкам актуальная цена превышает стартовую в 3-6 раз! Однако пик торгов ожидается именно в последний день аукциона — и вплоть до последних часов его проведения.

Стать участниками аукциона могут все зарегистрированные пользователи площадки «Куфар», в том числе и проживающие за пределами Беларуси. Получить выкупленный лот будущий владелец сможет после того, как перечислит сумму, равную конечной ставке, в поддержку любого проекта помощи медицинским работникам и учреждениям на платформе MolaMola — #BYCOVID19, #СсобойкаДоктору.

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