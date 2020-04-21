Белорусы покупают произведения искусства, чтобы помочь медикам

На площадке объявлений «Куфар» продолжается благотворительный аукцион «ДЗЯКУЙ!». Его цель – помочь людям, которые находятся на передовой в борьбе с распространением COVID-19. У всех желающих поддержать проект и вступить в борьбу за один из более чем 100 лотов еще есть время до 10:00 22 апреля.

Инициаторами проведения благотворительного аукциона «ДЗЯКУЙ!» выступили известный белорусский художник Руслан Вашкевич и арт-идеолог Алина Савченко. К организации аукциона присоединились площадка объявлений «Куфар» и коммуникационное агентство ARS Communications.

В качестве лотов выставлены работы современных белорусских художников — от живописи, акварели, графики и фотографии до скульптуры и прикладного искусства. Общая сумма сделанных ставок без учета первоначальной цены лотов уже превысила 5 тыс. белорусских рублей, а суммарная стоимость всех лотов благотворительного аукциона приближается к 21 тыс. рублей. Активная борьба развернулась как минимум за 67 лотов из более чем 100 представленных. По некоторым из них благодаря сделанным ставкам актуальная цена превышает стартовую в 3-6 раз! Однако пик торгов ожидается именно в последний день аукциона — и вплоть до последних часов его проведения.

Стать участниками аукциона могут все зарегистрированные пользователи площадки «Куфар», в том числе и проживающие за пределами Беларуси. Получить выкупленный лот будущий владелец сможет после того, как перечислит сумму, равную конечной ставке, в поддержку любого проекта помощи медицинским работникам и учреждениям на платформе MolaMola — #BYCOVID19, #СсобойкаДоктору.

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