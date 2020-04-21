Россияне, у которых ранее диагностировали коронавирус, начали работать на БелАЭС

15 россиян, которые прибыли на строительство БелАЭС в Островец и у которых обнаружили коронавирус, здоровы и приступили к работе. Об этом заявил в видеообращении гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«На зарубежных строительных площадках все в порядке. Была проблема, вы знаете об этом, на беларуссской станции, где у 15 россиян оказалась положительная реакция на первый тест. Она благополучно разрешилась, два последующих теста были отрицательными. Люди здоровы, они уже приступили к работе», – заявил Лихачев.

У 15 россиян, сотрудников «Росатома», прибывших на площадку в Островец, тесты на коронавирус были положительными. Они госпитализированы и изолированы, в общей сложность около 100 человек. Повторные тесты не подтвердили наличие COVID-19.

В последствии, Александр Лукашенко использовал это как повод раскритиковать российские тесты.

«Тесты – ни к черту. Ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян. Пролечили. На атомную станцию приехали. Все 15 человек. Пролечили. Исследовали российскими тестами. Все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские – один только человек оказался коронавирусным», – сказал глава государства.

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