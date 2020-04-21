Такси вылетело в кювет в Оршанском районе, пассажира забрала скорая

Авария произошла 21 апреля около 4 часов дня на 7 км автодороги «Орша-Коханово».

Водитель 1967 года рождения, находясь за рулём Renault Logan, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. 42-летняя женщина-пассажир получила телесные повреждения. Она доставлена в ОГБ № 1 им. Семашко, сообщили в ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.

Такси вылетело в кювет в Оршанском районе, пассажира забрала скорая

Фото: ГАИ Витебска

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