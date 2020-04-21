В Докшицах и Бегомле введено дистанционное обучение, школы закрыли из-за коронавируса

В школах Докшиц и Бегомля ученики пошли на дистанционное обучение, сообщает «Радыё Свабода». Школы закрыты для посещения.



Решение о временном закрытии школ в Докшицах и Бегомле принял районный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Используются электронные средства обучения, в частности, цифровые журналы и дневники.

Отмечается, что в сельских школах Докшицкого района после каникул вернулись в классы всего 40% учеников.

— Надеюсь, их будет больше. На второй день в школу пришло больше учеников, — сказала начальник отдела образования исполкома Оксана Гущик.

По заверению родителей и учителей, в некоторых сельских школах в первые дни в классах было всего по несколько учеников, а в отдельных классах вообще не было учеников.

Оксана Гущик подтвердила, что перевод школ на дистанционное обучение связан со сложной эпидемиологической ситуацией в районе.

Напомним, в Докшицах произошла вспышка коронавируса. По официальным данным на 17 апреля, в районе заболели 72 человека.



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