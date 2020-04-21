В Витебской области зарегистрировано 1 504 случая COVID-19

Минздрав Беларуси обнародовал статистику по COVID-19 в регионах: в Витебской области зарегистрировано 1 504 случая коронавируса. Общее количество случаев COVID-19 по стране возросло до 6 264 случаев.

По данным на 20 апреля, Витебская область лидирует среди регионов по заболеваемости.

Для сравнения, в Минской области подтверждено 789 случаев коронавируса (за исключением г.Минска).

В Гомельской области зарегистрировано 322 случая COVID-19.

В Могилевской области — 265 случаев коронавируса.

В Брестской области- 185 случаев.

Меньше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Гродненской области – 176.

Остальные случаи заражения фиксируются в столице.

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