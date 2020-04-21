В Витебске ресторанам и кафе разрешили работать до 23:00

В Витебске режим работы объектов общественного питания продлили до 23:00.
Соответствующее решение было принято в соответствии с протоколом областного штаба по противодействию распространению с COVID-19, сообщила пресс-служба Витебского городского исполнительного комитета.
Кафе и ресторанам теперь можно работать до 23:00. Однако требования соблюдения санэпидрежима никто не отменял. По прежнему массовые мероприятия в объектах общепита нельзя проводить.
В соответствии с пунктом 5 протокола областного штаба по предотвращению завоза, распространения случаев и защите населения от инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, от 20.04.2020 работа объектов общепита может осуществляться до 23:00 при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологического режима, исключив проведение массовых мероприятий, – сообщили в пресс-службе горисполкома.
Напомним, с 30 марта в Витебске объекты общепита работали до 19:00. Ограничение было введено в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе.
По последним данным Министерства здравоохранения Беларуси (на 20 апреля), в Витебской области зарегистрировано 1 504 случая коронавируса.
Следует отметить, что Витебская область находится на втором месте по заболеваемости после Минска. Среди регионов Беларуси Витебская область занимает первое место.
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