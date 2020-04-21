В Беларуси выявлено 6723 случая коронавируса

В Беларуси по данным на утро 21 апреля зарегистрировано 6 723 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Число смертельных случаев выросло до 55.

Выздоровели и выписаны 577 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

С начала февраля в Беларуси проведено 108 тыс 545 тестов на коронавирусную инфекцию.

Минздрав сообщил, что в регионах статистика по выявленным случаям существенно не поменялась.

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Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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