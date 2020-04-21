Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем подряд. Он считает, что нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим секторам экономики. Нужно направить на поддержку пострадавшим от пандемии 11 отраслям 10% ВВП страны. Список пострадавших Герман Оскарович озвучивать не стал, но, надо полагать, мы скоро все узнаем.

«Я считаю, что мы до 10% ВВП можем потратить на преодоление кризиса, на помощь людям. Не то, что называется «вертолетные деньги», чтоб помогать всем. Но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям — тем самым 11 отраслям, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса»,— сказал Греф в интервью Сбербанк TV.

По словам Грефа, Сбербанк прогнозирует пик заболеваемости в России с 5 по 10 мая.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала так называемые «вертолетные деньги» с раздачей сумм всему населению крайней мерой, которая применяется, когда исчерпаны все другие возможности. При этом она выступила за прямые адресные выплаты наиболее нуждающимся семьям, пишет «Коммераснт».

Значит, деньги до населения не дойдут. Также они почему-то не могут дойти и до бизнеса. В интервью «Витебскому Курьеру» генеральный директор компании «Белвест» Юрий Суманеев назвал декларируемую Путиным программу помощи бизнесу «теоретической».

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