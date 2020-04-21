Воспитанницы Сенненской школы-интерната шьют медицинские маски для местной больницы

Воспитанницы Сенненской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей шьют чрезвычайно востребованные сегодня медицинские маски.

Девочки вместе с мастерами производственного обучения Мариной Кицкой, Валентиной Ивашко и лаборантом Еленой Кашпар делают маски для сотрудников Сенной центральной районной больницы, руководство которой обратилось за помощью в учебное заведение, пишет районная газета «Голос Сенненщины».

Уже изготовлено 1700 медицинских масок. Еще одна партия, около 1000 штук, будет выпущена в ближайшее время.

По словам директора школы-интерната Леонида Козлова, работа ведется на благотворительной основе, а материалы предоставляет медицинское учреждение.

В среднем девочки и их учителя производят около 150 средств индивидуальной защиты в день.

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