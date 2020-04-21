Минские прокуратуры санкционировали принудительное тестирование на COVID-19

Прокуроры Заводского и Фрунзенского районов г.Минска санкционировали принудительное медицинское освидетельствование в стационарных условиях трех граждан, в отношении которых имелись достаточные основания полагать о наличии у них инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Основанием для выдачи санкций послужили заключения врачебно-консультационных комиссий, а также тот факт, что они уклонялись от госпитализации в рамках проведения противоэпидемиологических мероприятий.

Принудительное медицинское освидетельствование – мера, которая помогает упредить распространение социально опасных заболеваний, к которым относится и инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19.

Процедура принудительного медицинского освидетельствования действует следующим образом. Государственное учреждение здравоохранения выносит заключение о необходимости принудительного медосвидетельствования и направляет в органы прокуратуры по месту жительства (пребывания) гражданина, в отношении которого имеются достаточные основания полагать о наличии у него социально опасного заболевания.

Прокурор дает санкцию на принудительное освидетельствование и направляет материалы в организацию здравоохранения и территориальный орган внутренних дел, где проживает или пребывает такой гражданин.

Содействие в доставлении этих лиц в организации здравоохранения оказывают сотрудники органов внутренних дел.

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