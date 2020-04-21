Лукашенко про маски в школах: глупость несусветная, министерство и губернаторы за это ответят

Во время посещения Александром Лукашенко предприятия «Славянка» прозвучал вопрос от сотрудницы: «Идет спор между родителями, идти в школу или нет?» Telegram-канал «Пул Первого» передает дословный ответ.

— Я наблюдаю реакцию людей. Люди разные. Оппозиционеры начали пописывать в отдельных там Telegram-каналах, желтой прессе. Вот Лукашенко там «адказнасць пераклаў» на родителей. Слушайте, ну дикость полная. Я, наверное, излишне беру на себя ответственность. Я на себя весь этот груз возложил. Хотя многие говорят, вот президентские выборы. Да не надо впереди лошади бежать! Я же президент, пока я за это отвечаю. Возложи я ответственность, не возложи, вы же все равно с меня спросите. Такая практика у нас уже в стране. Кто виноват, не виноват — президент. Поэтому я занимаюсь этими вопросами. Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул. Изучили мнения, хотят на неделю продлить. Ладно, я продлил. Но сказал, что я категорически против, — сказал Лукашенко.

Также глава государства высказался о защитных мерах, которые применяются в школах, сообщает его пресс-служба. По его мнению, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться «горючими антисептиками на этаноле» и рассаживает по классу, просто занимаются очковтирательством и показухой.

— Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят, — сказал Александр Лукашенко. — Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то «упражняется», скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят.

Какие меры приняты для безопасности школьников в Витебской области

«Эта неделя будет показательной». Ситуацию в Витебске обсудили на заседании штаба по противодействию коронавирусу

Глава «Белвест» Юрий Суманеев: Декларируемая Путиным программа помощи предприятиям является теоретической

Лукашенко: От коронавируса в Беларуси никто не умер, даже у вас в Могилевской области

ВОЗ рекомендует Беларуси отменить спортивные мероприятия и перевести школы на дистанционное обучение

Миссия ВОЗ представила рекомендации по итогам работы в Беларуси