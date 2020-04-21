А все-таки вирусы летают! Игрок президентской хоккейной команды имеет COVID-19

Хоккеист президентской хоккейной команды имеет положительный результат теста на коронавирус. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на интервью агентству РИА Новости, в котором пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила наличие вируса у хоккеиста.

Фамилию хоккеиста не была озвучена. Пресс-секретарь заверила, что игрок в последнее время не общался с Александром Лукашенко.

Сам Лукашенко не сдавал тест на коронавирус и не будет уходить в изоляцию, так как в этом нет необходимости, сообщила его пресс-секретарь.

Президентская команда выступала в следующем составе: Филиппович; Пономарев, Грабовский, Башко, Радзинский, Зеленко, Глебов, Винокуров, Баранов, Титовец, Антоненко, Юдин, Крутиков, Волчек, Савилов, Чуприс, Михалев, Курилин, Мелешко.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко пошутил о том, что спорт является лучшим средством от вирусов.

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