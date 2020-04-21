Минздрав предлагает переболевшим COVID-19 стать донорами плазмы для тех, кому нужна помощь

Минздрав сегодня опубликовал контактные данные медицинских учреждений, которые будут организовывать забор у доноров плазмы крови. Первые доноры в Витебске и Минске уже пожертвовали свою кровь ради спасения жизней других людей.
Ведомство предлагает переболевшим COVID-19 стать донорами плазмы для тех, кто сейчас борется с коронавирусом.
Контактные данные для тех, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором плазмы:
РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий заместитель директора Лариса Михайловна Гущина: +375172898656; +375297705753;
Телефоны Единого донорского центра:
- +375-29-362-82-93
- +375-17-289-84-84
- +375-17-289-86-43
- +375-17-289-01-08
Городской центр трансфузиологии УЗ Городская клиническая больница №6:
- 80172395913
- +375291909748
Контакты в областях
- г. Витебск: 8-0212-24-03-80
- г. Могилёв: 80222257422
- г. Гомель: 80232539832, 80232539814
- г. Брест: 80162285381
- г. Гродно: 80152315404
- г. Молодечно: 80176754735
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