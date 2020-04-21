Минздрав предлагает переболевшим COVID-19 стать донорами плазмы для тех, кому нужна помощь

Минздрав сегодня опубликовал контактные данные медицинских учреждений, которые будут организовывать забор у доноров плазмы крови. Первые доноры в Витебске и Минске уже пожертвовали свою кровь ради спасения жизней других людей.

Ведомство предлагает переболевшим COVID-19 стать донорами плазмы для тех, кто сейчас борется с коронавирусом.

Контактные данные для тех, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором плазмы:

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий заместитель директора Лариса Михайловна Гущина: +375172898656; +375297705753;

Телефоны Единого донорского центра:

  • +375-29-362-82-93
  • +375-17-289-84-84
  • +375-17-289-86-43
  • +375-17-289-01-08

Городской центр трансфузиологии УЗ Городская клиническая больница №6:

  • 80172395913
  • +375291909748

Контакты в областях

  • г. Витебск: 8-0212-24-03-80
  • г. Могилёв: 80222257422
  • г. Гомель: 80232539832, 80232539814
  • г. Брест: 80162285381
  • г. Гродно: 80152315404
  • г. Молодечно: 80176754735

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