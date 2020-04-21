Житель Орши украл в ночном клубе мобильник и куртку

20-летний оршанец украл куртку и мобильный телефон у посетителя ночного клуба. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Правоохранители обнаружили гуляющим по улице без верхней одежды молодого оршанца. Парень был настолько пьян, что не сумел вспомнить, куда девалась его куртка, а вместе с ней и мобильный телефон. Даже ночь в медвытрезвителе не помогла юноше восстановить хронологию предыдущего вечера. Лишь спустя несколько дней молодой человек вспомнил детали своего загула и поспешил за помощью к милиционерам.

Сотрудникам уголовного розыска удалось восстановить картину событий и отыскать подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Орши, который, воспользовавшись состоянием потерпевшего, завладел его гардеробным номерком. Принарядившись и прихватив чужой гаджет, злоумышленник покинул заведение.

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