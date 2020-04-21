Медики: акции поддержки дарят нам силы и чувство значимости своего труда

Белорусское общество Красного Креста вместе с партнерами продолжает акцию «Медобед»: сегодня горячее питание доставили сотрудникам 4-й подстанции скорой помощи в Минске, передает БелТА.

Как призналась заведующая подстанцией Мария Жданович, это первый день, когда сюда привезли обеды.

«Сотрудники, как видите, приятно удивлены такой заботой о нас, — сообщила она. — Мы работаем для людей всегда, но теперь на примере увидели оценку своего труда. Приятно прежде всего чувствовать поддержку. Ведь трудно сейчас всем — не только нам, но и остальным».

Подстанция обслуживает жителей Первомайского, а также частично Советского и Партизанского районов. Ежедневно в смену выходит 21 бригада: медработники и водители. Есть и студенты, но они в основном подрабатывают в ночное время и на выходных. «Если исключить доставку коронавирусных пациентов и контактов, то можно сказать, что вызовов стало немного меньше. Но в целом нагрузка большая», — добавила Мария Жданович.

Все работники подстанции остаются в строю, они обеспечены средствами защиты, в том числе и специальными костюмами, в которых доставляют зараженных пациентов или с подозрением на COVID-19. Врач-педиатр Светлана Ткаченко рассказала, что в таком снаряжении работать очень тяжело.

«Практически ничего не видишь, дышать трудно, — пояснила она. — Но в остальном тяжелее стало ненамного. Мы и до коронавируса так работали — целыми сутками и больше. Добавился только страх за близких, чтобы не принести им болезнь. У меня, например, муж после инфаркта, я очень за него переживаю».

Семья — это те, кто сейчас особенно поддерживает медиков. Хоть и жалуются иногда, что редко видят своих героических родных дома. А спонсорские обеды, отмечает Светлана Ткаченко, — это доказательство того, что о медиках помнят и жители страны.

«Это не разовая акция, она продолжается уже четыре недели. В этот раз мы обратили внимание на организацию, которой пока поддержку не оказывали, — скорую медицинскую помощь. Ее работники тоже трудятся на переднем плане. Доставлять полноценные комплексные обеды и напитки на подстанцию будут ежедневно в течение месяца. Количество каждый раз будет определяться в зависимости от вышедших на смену работников», — подчеркнула председатель Первомайской районной организации БОКК Ирина Шульган. Она надеется, что этот пример воодушевит еще кого-то присоединиться к добрым делам для работников здравоохранения.

Акция «Медобед» объединила усилия БОКК и различных компаний, которые не остаются безучастными к нелегкому труду медиков в период пандемии.

«Мы доставляем бесплатные горячие обеды медперсоналу больниц Минска. К нам уже присоединились 6 компаний, доставлено 2040 обедов в 4-ю, 5-ю, 6-ю и 10-ю горбольницы, Минский кожно-венерологический диспансер, 4-ю подстанцию скорой помощи, Республиканскую клиническую больницу медицинской реабилитации. Минский кожно-венерологический диспансер получил 1 тыс. порций кофе», — добавили в БОКК.

Благодаря спонсорской помощи Красный Крест уже передал 13,2 тыс. л бутилированной воды для пациентов приемного покоя и персонала нескольких больниц Минска. Аналогичная помощь организована для учреждений здравоохранения Витебской области.

Какие меры приняты для безопасности школьников в Витебской области

«Эта неделя будет показательной». Ситуацию в Витебске обсудили на заседании штаба по противодействию коронавирусу

Глава «Белвест» Юрий Суманеев: Декларируемая Путиным программа помощи предприятиям является теоретической

Лукашенко: От коронавируса в Беларуси никто не умер, даже у вас в Могилевской области

ВОЗ рекомендует Беларуси отменить спортивные мероприятия и перевести школы на дистанционное обучение

Миссия ВОЗ представила рекомендации по итогам работы в Беларуси