10 новых пациентов с коронавирусом появились в Новополоцкой больнице за четыре дня

Утром в понедельник на странице горисполкомовской газеты «Новополоцк сегодня» в социальной сети появилась новая официальная информация о количестве случаев COVID-19 в городе.

10 новых пациентов с коронавирусом появились в Новополоцкой больнице за четыре дня

Новополоцкая ЦРБ. Фото: gorod214.by

По данным на восемь часов утра 20 апреля в Новополоцке на лечении в межрайонном инфекционном отделении центральной городской больницы Новополоцка находится 24 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 17 новополочан. Выздоровели и выписаны 3 человека. Все граждане, контактировавшие с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением.

Таким образом, по сравнению с предыдущим обновлением информации (16 апреля, четверг), на стационарном лечении в Новополоцке стало на 10 человек с коронавирусом больше, а число выздоровевших осталось таким же. За неделю рост составил 14 пациентов, пишет gorod214.by.

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