Миссия ВОЗ представила рекомендации по итогам работы в Беларуси

Миссия Всемирной организации здравоохранения представила рекомендации по итогам своего визита в Беларусь 8-11 апреля. Такая информация размещена на сайте ВОЗ, сообщает БелТА.

В Беларуси уже приняты меры для сдерживания распространения нового коронавируса. Речь идет о тестировании, отслеживании контактов, изоляции больных. Наращиванию потенциала для борьбы с COVID-19 уделяется особое внимание. При этом в стране продолжают оказывать медицинскую помощь людям с хроническими заболеваниями, медуслуги, связанные с материнским и психическим здоровьем. Миссия ВОЗ полагает, что с началом популяционной передачи коронавируси в Беларуси важно дополнить эти мероприятия мерами физического дистанцирования.

Эксперты ВОЗ отметили усилия Беларуси по перепрофилированию производства на выпуск средств защиты для медицинских работников. По словам главы миссии ВОЗ в Беларуси Патрика О’Коннора, это очень необходимо в странах Европейского региона и в глобальном масштабе. «То внимание, которое Беларусь уделяет этому важнейшему вопросу, действительно значительно», — отметил он и добавил, что с каждой проведенной страновой миссией ВОЗ учится лучше реагировать на COVID-19. Миссия в Беларуси также поможет организации содействовать в этом другим странам.

Среди рекомендаций ВОЗ в том числе сохранение твердой приверженности проведению комплекса мер по сдерживанию и смягчению последствий коронавируса, четкое, прозрачное и регулярное информирование о рисках, продолжение оказания основных медицинских услуг и социально-экономической поддержки нуждающимся, особенно наиболее уязвимым слоям населения.

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь по приглашению Президента Александра Лукашенко. Оценивались ситуация, принимаемые меры, подходы к оказанию медпомощи в стране. Специалисты посещали учреждения здравоохранения Минска, Минской и Витебской областей.

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