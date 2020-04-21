ВОЗ рекомендует Беларуси отменить спортивные мероприятия и перевести школы на дистанционное обучение

На сайте Всемирной организации здравоохранения появился список рекомендаций Беларуси по итогам миссии независимых экспертов, которые проверяли, как в нашей стране борются с коронавирусом. ВОЗ рекомендует отложить все массовые мероприятия — и спортивные, и религиозные, и культурные, а также перевести школы и университеты на дистанционное обучение.



Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь по приглашению Александра Лукашенко. Подчеркивалось, что независимые эксперты должны оценить, как страна решает проблему с распространением коронавируса и предоставить рекомендации, что стоит улучшить в этом направлении.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения побывали в больницах в Минске, Витебской и Минской областях. На итоговой пресс-конференции они отмечали, что сами выбирали учреждения здравоохранения, препятствий со стороны белорусских властей не было, в том числе и по предоставлению полной информации о количестве зараженных, о больных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, о летальных исходах. Участники миссии встретились также с сотрудниками органов внутренних дел (в том числе пенитенциарной системы), социальной защиты.

Среди положительных моментов ВОЗ отметила системный подход эпиднадзора в Беларуси, отслеживание контактов и изоляцию больных, наличие лабораторий для обработки тестов, разграничение пациентов в поликлиниках и больницах, чтобы предупредить передачу вируса, при этом продолжается оказание основных медицинских услуг по хроническим заболеваниям, материнскому здоровью и психическому здоровью. Эксперты дали положительную оценку оперативной организации производства средств индивидуальной защиты для медиков внутри страны, поскольку поставки на глобальном рынке сокращаются. Основные выводы приводит портал TUT.by.

А вот основные рекомендации ВОЗ:

Усилить социальное дистанцирование , причем специалисты подчеркивают, что речь идет не о самоизоляции, речь идет о том, чтобы сократить по максимуму необязательные передвижения, особенно для людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей, а также отложить массовые мероприятия — и культурные, и спортивные, и религиозные. Кроме того, следует перевести на дистанционное обучение школы и университеты. Обе эти рекомендации на данный момент Беларусь не выполняет либо выполняет частично: дети продолжают ходить в школы (однако есть возможность остаться дома), по-прежнему проходит чемпионат по футболу, церкви и костелы были открыты на Вербное воскресенье и Пасху. Решение об отмене парада на 9 Мая все еще не принято, продолжается подготовка к мероприятию.

, причем специалисты подчеркивают, что речь идет не о самоизоляции, речь идет о том, чтобы сократить по максимуму необязательные передвижения, особенно для людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей, а также отложить массовые мероприятия — и культурные, и спортивные, и религиозные. Кроме того, следует перевести на дистанционное обучение школы и университеты. Обе эти рекомендации на данный момент Беларусь не выполняет либо выполняет частично: дети продолжают ходить в школы (однако есть возможность остаться дома), по-прежнему проходит чемпионат по футболу, церкви и костелы были открыты на Вербное воскресенье и Пасху. Решение об отмене парада на 9 Мая все еще не принято, продолжается подготовка к мероприятию. Государство должно информировать общественность о рисках, рекомендациях относительно здоровья людей, мерах реагирования. Эта рекомендация не всегда выполняется: так, 18 и 19 апреля Минздрав не сообщал статистику по увеличению числа зараженных, данные обновились 20 апреля.

о рисках, рекомендациях относительно здоровья людей, мерах реагирования. Эта рекомендация не всегда выполняется: так, 18 и 19 апреля Минздрав не сообщал статистику по увеличению числа зараженных, данные обновились 20 апреля. Помещать на карантин пациентов с подтвержденным коронавирусом и их контакты. Эта рекомендация выполняется, за нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность (штраф до 30 б.в.), а в случае заражения другого человека — уголовная.

с подтвержденным коронавирусом и их контакты. Эта рекомендация выполняется, за нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность (штраф до 30 б.в.), а в случае заражения другого человека — уголовная. Продолжение оказания основных медико-санитарных услуг и социально-экономической поддержки нуждающимся, особенно наиболее уязвимым. Данная рекомендация выполняется, для пожилых людей, которые находятся в группе риска, организована доставка на дом продуктов и лекарств силами социальных работников и волонтеров.

и социально-экономической поддержки нуждающимся, особенно наиболее уязвимым. Данная рекомендация выполняется, для пожилых людей, которые находятся в группе риска, организована доставка на дом продуктов и лекарств силами социальных работников и волонтеров. Межотраслевое сотрудничество. Эта рекомендация также выполняется. В Минздраве регулярно встречаются специалисты разных органов власти для выработки общих решений по предотвращению распространения коронавируса.



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