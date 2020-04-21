Выздоровевшие от COVID-19 начали сдавать плазму крови в Витебске

В Витебске выздоровевшие от коронавирусной инфекции пациенты стали сдавать плазму. Первый забор сделан сегодня на областной станции переливания крови, передает БелТА.

Выздоровевшие от COVID-19 начали сдавать плазму крови в Витебске

Доноры плазмы в Витебске. Фото: БелТА

Выздоровевшие от COVID-19 начали сдавать плазму крови в Витебске

Фото: БелТА

Ценным компонентом крови пришли поделиться четыре жителя областного центра. Каждого лично обследовал и оценил состояние здоровья по результатам клинических анализов директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко. В результате три человека были допущены к процедуре. Вопрос еще по одному решился после дополнительных исследований непосредственно на станции. Каждый из доноров сдал по 600 мл плазмы.

Выздоровевшие от COVID-19 начали сдавать плазму крови в Витебске

«Методика заготовки и переливания плазмы от вылечившихся использовалась и ранее при ряде вирусных эпидемий. Разрешение на использование этой технологии мы брали у ВОЗ», — сказал Федор Карпенко. Он пояснил, что у переболевших людей формируются антитела. Сначала иммуноглобулин М, потом иммуноглобулин G, которые целенаправленно помогают бороться против коронавирусной инфекции. Методика использовалась врачами во время эпидемии в Китае. Сейчас во многих странах Евросоюза, России и у нас проводятся клинические исследования по использованию плазмы вылечившихся от COVID-19.

Руководитель РНПЦ выразил огромные слова благодарности за ответственную гражданскую позицию и желание помочь всем, кто откликнулся и решил выступить донором. «По состоянию здоровья, возрасту, другим показаниям не все могут выступить в данной ситуации донорами. Круг очень ограничен, поэтому тем ценнее их помощь. Потребность же в этом компоненте крови очень высокая», — подчеркнул Федор Карпенко.

В Минске заготовка плазмы от выздоровевших пациентов уже ведется, а полученный компонент крови после проведения всех лабораторных анализов используется в медучреждениях столицы.

«Далее мы намерены масштабировать эту работу на все областные центры, чтобы развернуть ее по всей республике», — добавил директор РНПЦ.

Все фото Александра Хитрова, БелТА.

Архиепископу Гурию стало плохо во время Пасхальной службы. Он с воспалением в реанимации

Глава «Белвест» Юрий Суманеев: Декларируемая Путиным программа помощи предприятиям является теоретической

Архиепископу Гурию стало плохо во время Пасхальной службы. Он с воспалением в реанимации

«Эта неделя будет показательной». Ситуацию в Витебске обсудили на заседании штаба по противодействию коронавирусу

Что произошло в Витебске и области за неделю

Какие меры приняты для безопасности школьников в Витебской области

Витебский врач: не надо посещать общественные места, не надо выезжать на шашлыки, не надо посещать кладбища

 

Читайте также

Добавить комментарий