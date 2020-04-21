Выздоровевшие от COVID-19 начали сдавать плазму крови в Витебске

В Витебске выздоровевшие от коронавирусной инфекции пациенты стали сдавать плазму. Первый забор сделан сегодня на областной станции переливания крови, передает БелТА.

Ценным компонентом крови пришли поделиться четыре жителя областного центра. Каждого лично обследовал и оценил состояние здоровья по результатам клинических анализов директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко. В результате три человека были допущены к процедуре. Вопрос еще по одному решился после дополнительных исследований непосредственно на станции. Каждый из доноров сдал по 600 мл плазмы.

«Методика заготовки и переливания плазмы от вылечившихся использовалась и ранее при ряде вирусных эпидемий. Разрешение на использование этой технологии мы брали у ВОЗ», — сказал Федор Карпенко. Он пояснил, что у переболевших людей формируются антитела. Сначала иммуноглобулин М, потом иммуноглобулин G, которые целенаправленно помогают бороться против коронавирусной инфекции. Методика использовалась врачами во время эпидемии в Китае. Сейчас во многих странах Евросоюза, России и у нас проводятся клинические исследования по использованию плазмы вылечившихся от COVID-19.

Руководитель РНПЦ выразил огромные слова благодарности за ответственную гражданскую позицию и желание помочь всем, кто откликнулся и решил выступить донором. «По состоянию здоровья, возрасту, другим показаниям не все могут выступить в данной ситуации донорами. Круг очень ограничен, поэтому тем ценнее их помощь. Потребность же в этом компоненте крови очень высокая», — подчеркнул Федор Карпенко.

В Минске заготовка плазмы от выздоровевших пациентов уже ведется, а полученный компонент крови после проведения всех лабораторных анализов используется в медучреждениях столицы.

«Далее мы намерены масштабировать эту работу на все областные центры, чтобы развернуть ее по всей республике», — добавил директор РНПЦ.

Все фото Александра Хитрова, БелТА.

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