Цена на нефть марки Brent опять снижается

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 11,5%, до $ 22,91 за баррель.

На рынке сырья произошло небывалое падение после фьючерсов на нефть WTI. Эксперты назвали обвал цены историческим. Загруженность нефтехранилищ в США влияет на эту тенденцию. Еще больше этому способствует падение спроса на нефть из-за пандемии.

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