Все операторы мобильной связи Беларуси решили поддержать медработников

Все операторы мобильной связи Беларуси выступили с инициативой поддержать медработников, которые сейчас заняты на борьбе с COVID-19, и обеспечить для них возможность быть на связи и online без дополнительных затрат для максимально эффективной коммуникации. Об этом сообщили в Минздраве.

Так, оператор life уже начисляет всем медицинским работникам Беларуси, абонентам любого тарифного плана life , безлимитные звонки во все сети и интернет-трафик, который не ограничен по скорости и его можно раздавать на другие устройства.

А1 предоставит безлимит связи и 500 бесплатных рабочих смартфонов. Первые смартфоны будут переданы уже сегодня. Ранее А1 сделал бесплатными звонки для жителей Беларуси на горячие линии по вопросам профилактики инфекции COVID-19 и оказал благотворительную помощь Минской городской клинической инфекционной больнице.

МТС также планирует предоставить безлимитный интернет и 3000 минут во все сети страны для медиков на корпоративных планах. Дополнительными бонусами можно будет воспользоваться в начале мая и до конца лета. Кроме этого для нужд медиков компания намерена передать 100 планшетов.

Подробная информация об условиях бонусных предложений на сайтах операторов.

Министерство здравоохранения выражает благодарность всем мобильным операторам за своевременную помощь белорусскому здравоохранению. Такие инициативы играют важную роль в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

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