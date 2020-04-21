В Полоцке из-за ночного пожара в общежитии эвакуировали 36 человек

В ночь на вторник, 21 апреля, в Полоцке произошел пожар в общежитии по улице Спортивной. В МЧС сообщили подробности происшествия.

21 апреля около половины первого ночи в МЧС поступило сообщение о сработке сигнализации в общежитии по улице Спортивной в Полоцке. Когда работники МЧС прибыли к месту происшествия. Наблюдалось открытое горение комнаты на четвертом этаже пятиэтажного здания общежития.

«На момент возникновения пожара в комнате находился ее наниматель, который смог покинуть помещение самостоятельно, он не пострадал. Спасатели совместно с администрацией общежития эвакуировали из здания 36 человек, в том числе ребенка», – рассказали МЧС.

Пожар ликвидировали, огнем в комнате уничтожен оконный блок, повреждено имущество, в коридоре на четвертом этаже закопчены стены и потолок. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

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