Белорусы требуют отменить парад из-за коронавируса. Минобороны ответило

Министерство обороны Беларуси дало ответ на петицию, в которой белорусы требовали отменить военный парад, запланированный в Минске на 9 Мая.

В петиции отмечается, что само мероприятие и его репетиции — это большое скопление людей во время пандемии. Несмотря на то, что другие массовые мероприятия в Беларуси отменены, за исключением футбола, военный парад собираются проводить.



Петиция с требованием отменить парад и подготовку к нему появилась еще 29 марта на сайте «Удобный город». Под обращением подписалось больше 7 тысяч человек.

Несколько дней назад пришел официальный ответ, он подписан министром обороны Виктором Хрениным.

Парад и репетиции отменять не собираются — это часть боевой подготовки армии.

«Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки, в том числе вождения и обслуживания закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство», — объясняют в Минобороны.



При этом ведомство сообщает, что во время тренировок медслужба Вооруженных сил выполняет «комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий».

«Для Беларуси военные парады это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин. Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства», — уверены в министерстве.

Деньги на проведение парада не выделяются военному ведомству отдельной статьей расходов, их берут из средств на текущее содержание Вооруженных сил, пишет TUT.by.

Ответ Минобороны датирован 16 апреля. Именно в тот день стало известно о первом случае коронавируса в армии — у солдата-срочника из учебного центра в Печах. На следующий день коронавирус подтвердился еще у двух военнослужащих. Контакты зараженных солдат изолировали в палаточных городках.

В день, когда был подписан ответ белорусского Минобороны, стало известно и о переносе парада Победы в Москве. «Риски, связанные с эпидемией, пик которой еще не пройден, чрезвычайно высоки», — пояснил такое решение президент России Владимир Путин.



«Эта неделя будет показательной». Ситуацию в Витебске обсудили на заседании штаба по противодействию коронавирусу

Глава «Белвест» Юрий Суманеев: Декларируемая Путиным программа помощи предприятиям является теоретической

В Витебске разыскивается мужчина за совершение противоправных действий в магазине «Хит» по Ленинградской

Что произошло в Витебске и области за неделю

В организациях Витебска противовирусные маски начнут менять по времени и цвету