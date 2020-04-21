Какие меры приняты для безопасности школьников в Витебской области

С 20 апреля в школах республики началась четвертая четверть, которая продлится до 30 мая. Как сообщил начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома, предусмотрен ряд мер, позволяющий обеспечить безопасное нахождение в учреждениях образования школьников и педагогов – начиная от мытья рук и заканчивая социальным дистанцированием.

В необходимом объеме приобретены дезинфицирующие средства, детям рекомендовано иметь при себе защитные маски. Пересечение ребят из разных классов между собой сведено к минимуму. Учитывая то, что за парты 20 апреля сели не все дети, есть возможность рассадить учащихся с соблюдением необходимой дистанции, пишут «Витьбичи».

– Некоторые родители воспользовались своим правом оставить ребенка дома, а значит, они должны побеспокоиться о том, как он будет заниматься, – отметил Дмитрий Леонидович. – Вместе со школой должны быть найдены приемлемые варианты работы, в частности, изучение учебных предметов по индивидуальному плану.

Дмитрий Хома обратил внимание, что педагоги использовали три каникулярные недели, чтобы подготовиться к работе в четвертой четверти, учитывая разные сценарии развития событий. У каждой школы есть свой определенный механизм или опыт.

Как сообщила ректор Витебского областного института развития образования Ольга Лапатинская, на официальном сайте учреждения размещен тематический медиагид по учебным предметам. Там подобраны как рекомендуемый контент из открытых интернет-источников, так и видеоуроки, разработанные передовыми педагогами Витебской области. Материал, соответствующий программам по учебным предметам четвертой четверти, будет пополняться.

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