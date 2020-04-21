Дистанционный конкурс вокалистов объявлен в Витебской области

Дистанционный конкурс вокалистов «На одной волне» впервые проведут в Витебской области, сообщили в Витебском областном методическом центре народного творчества (ВОМЦНТ), пишет БелТА.

К участию приглашаются творческие коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 7 лет. Выступать конкурсанты будут в шести категориях: 7-9 лет (включительно); 10-13 лет;14-18 лет; 19-31 год; от 32 лет (до 51 года включительно); смешанная группа. На суд профессионального жюри участники должны представить один творческий номер продолжительностью не более 4 минут, исполненный под фонограмму «минус 1», а капелла или в инструментальном сопровождении. Произведение для исполнения выбирают конкурсанты. Главное, чтобы оно максимально полно раскрывало их творческие способности.

Заявки и ссылки на видео (или видеозапись) выступлений можно присылать до 1 июня на электронный адрес организаторов. Итоги конкурса будут подведены в течение месяца. Победителей отметят дипломами и призами.

«Решение провести дистанционный конкурс обусловлено эпидобстановкой. Будет ли он продолжен в дальнейшем, решится по итогам нынешнего состязания. Однако удобный формат участия и максимально лояльные условия для конкурсантов в плане возраста и выбора композиции делают его достаточно привлекательным», — отметили в ВОМЦНТ.

Организатор — Витебский областной методический центр народного творчества.

«Эта неделя будет показательной». Ситуацию в Витебске обсудили на заседании штаба по противодействию коронавирусу

В Витебске разыскивается мужчина за совершение противоправных действий в магазине «Хит» по Ленинградской

В организациях Витебска противовирусные маски начнут менять по времени и цвету

Что произошло в Витебске и области за неделю

Витебский врач: не надо посещать общественные места, не надо выезжать на шашлыки, не надо посещать кладбища