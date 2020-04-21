Белорусский Красный Крест передал бутилированную воду четырем больницам Витебска

Важное направление деятельности Белорусского Красного Креста — обеспечение бутилированной водой медперсонала учреждений здравоохранения и пациентов.

Благодаря спонсорам Красный Крест уже передал 13,2 тыс литров воды для пациентов приемного покоя и персонала нескольких больниц Минска.

«Мы также передали воду в больницы Витебска: 600 л — в областную клиническую больницу, 240 л — в областной клинический центр психиатрии и наркологии, 60 л — в областной диагностический центр, 180 л — в областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии. Сейчас решается вопрос о регулярной поставке воды для пациентов и сотрудников Бешенковичской и Докшицкой ЦРБ, Полоцкой ЦГБ, Витебской областной клинической больницы и областного клинического специализированного центра», — добавили в БОКК, сообщает БелТА.